Глава боливийского парламента заболела COVID-19

Глава Многонациональной законодательной ассамблеи Боливии Эва Копа заболела коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Об этом она сообщила в Twitter.

Informo a #Bolivia que los resultados de las pruebas han dado positivo a Covid-19. Sigo los protocolos sanitarios y mantendré el aislamiento por el tiempo necesario, me encuentro estable y no me alejaré de mis funciones en la ALP, seguiré trabajando vía plataformas virtuales.