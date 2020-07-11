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Скончался известный врач-ученый Адильжан Хамзин

Он был врачом-урологом высшей категории, членом Европейской Ассоциации урологов.

Фото : Facebook11 июля 2020, 11:10

Скончался известный уролог-хирург Адильжан Хамзин. Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор Международного клинического центра репродуктологии "Persona" Вячеслав Локшин, передает zakon.kz.

"Не стало Адильжана Хамзина, доктора медицинских наук, профессора, блестящего уролога-хирурга, настоящего ученого, врача, педагога, патриота, настоящего друга, нашего сокурсника, - пишет Вячеслав Локшин. - Адиль всегда был лучшим. Смело вышел на площадь в 90-е, объявив голодовку в поддержку врачей, защитил докторскую, написал несколько книг, много добился в профессии. Тысячи излеченных пациентов благодарны Адилю Акжигитовичу за свое спасение. Прекрасный супруг, отец, дедушка. Скорбим вместе с родными...".

Адильжан Хамзин был врачом-урологом высшей категории, членом Европейской Ассоциации урологов.

О причине смерти не сообщается.


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