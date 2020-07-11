5 млн тенге вернули казахстанцам за отмененные праздники

Поступило 47 обращений по вопросу возврата средств на несостоявшиеся празднования различных семейных торжеств в ресторанах, кафе и др. местах - Бахыт Султанов.

Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал, что к ним поступило 47 обращений по вопросу возврата средств на несостоявшиеся празднования различных семейных торжеств в ресторанах, кафе и др. местах, сообщает zakon.kz.

На своей странице в Facebook министр пригласил к активной работе все неправительственные организации, работающие в этом "поле" - именно НПО по ЗПП отныне являются главным переговорщиком между потребителем и продавцом (товара или услуги).

Но пока новые нормы еще только "обкатываются", а потребители/НПО/продавцы привыкают к новым более жестким правилам игры, Комитет по защите прав потребителей Минторговли продолжает отстаивать интересы рядовых казахстанцев.

Министр поделился статданными за первые пять месяцев этой работы.

Как известно, еще в марте всех граждан призвали "сплотиться, но держаться друг от друга подальше". И чтобы снизить риск соблазнов, отменили ранее запланированные концерты и тои.

Но организаторы, как выяснилось, не всегда торопились возвращать деньги за билеты. За 5 месяцев 2020 года в Комитет по защите прав потребителей МТИ поступили 15 обращений по 29 билетам за отмененные концерты (группы "Руки Вверх", Любови Успенской в городе Нур-Султан, на Фестиваль "Народного творчества" в Белгороде, на постановки театра "Астана – Опера" и на другие). Общая сумма - 615 620 тенге. По 11 жалобам работа уже завершилась и потребителям возвращено 339 620 тенге. Еще по 4 жалобам потребителей работа ведется.

К нам поступило и 47 обращений по вопросу возврата средств на несостоявшиеся празднования различных семейных торжеств в ресторанах, кафе и др. местах. Общая сумма, которую просили помочь вернуть казахстанцы, - больше 7,5 миллионов тенге. Уже осуществлен возврат на сумму более 5 млн тенге.

Туризм – отдельная история.

Территориальными департаментами рассмотрено 85 обращений по возврату денежных средств за несовершенные туристические туры на общую сумму 24 158 466 тенге (23 487 016 тенге – за отдых заграницей, 671 450 тенге внутри страны). Удалось уже вернуть потребителям 4 250 202 тенге, а также по некоторым обращениям достигнута договоренность сторон о переносе даты тура.

Мы надеемся, что сейчас, с вступлением в силу новых норм по защите прав потребителей, наши продавцы товаров и услуг будут активнее идти на переговоры с потребителями (или его представителями в лице неправительственных организаций). Договариваться с потребителем для бизнеса будет выгоднее, чем доводить дело до вмешательства КЗПП. Ведь уполномоченный орган сможет отныне не просто выступать посредником, но и штрафовать за нежелание продавца выполнять законные требования потребителя. В дальнейшем я продолжу знакомить вас, друзья, с работой Комитета по ЗПП нашего министерства. И еще раз призываю неправительственный сектор активнее включиться в эту работу. Грамотный потребитель вкупе с активным общественным контролем смогут эффективно влиять на повышение уровня добросовестности предпринимателя, а значит его конкурентоспособности, - резюмировал Бахыт Султанов.

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