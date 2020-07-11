Проект в Иле-Алатауском нацпарке выводит инфраструктуру на более качественный уровень

Так считают в институте зоологии МОН РК.

Проект по развитию экотуризма в нацпарке нужен, считает генеральный директор Института зоологии МОН РК, доктор биологических наук, преподаватель Казахстанского национального комитета Программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" Роман Ященко.

- Считаю, что этот проект нужен. Но любое развитие экотуризма должно учитывать и интересы природы, сохранение естественных экосистем, -отметил он в интервью нашему изданию. - Что касается Иле-Алатауского национального парка, то там есть очень четкое зонирование территории. Поэтому главное, чтобы туристские объекты не заходили в зоны заповедного режима. Планируемые в рамках проекта объекты прекрасно вписываются в развитие инфраструктуры нацпарка. Потому что в настоящее время экотуризм у нас не развит и носит больше спонтанный, дикий характер. Идет большой антропогенный пресс, много грязи, мусора, особенно возле Алматы, в Больше-Алматинском ущелье. Даже неприятно туда порой ездить. Едешь по ущелью, а там сплошная зона пикников, везде машины и шашлыки, - это совсем не тот экотуризм, который нам нужен. Мы ведь говорим о важности единства человека и природы на уровне головы, сознания, души.

Поэтому я поддерживаю инициативы в рамках данного проекта, если все это будет сделано правильно - те же пешие тропы, конечно же, нужен и визит-центр, где турист может получить информацию о животном и растительном мире этого места. Нужны, элементарно, туалеты. Важно проводить экологический мониторинг, можно привлечь и туристов в природоохранную деятельность. Я видел интересные примеры в других странах, к примеру, в Японии, США, Индонезии. Там пробиты пешеходные тропы, есть гиды, путеводители, места, где можно набрать воды. Если это будет сделано у нас, то мы сможем снизить антропогенную нагрузку, контролировать ситуацию, сохранить биологическое разнообразие в Заилийском Алатау. Так что я искренне поддерживаю проект. Мы много разговаривали с инвестором проекта Александром Гужавиным, он показывал и рассказывал мне о тех мероприятиях, которые планируются в рамках этого проекта, и мне они понравились. Мы обсудили проект и на собрании коллектива нашего института, были самые разные точки зрения, в итоге пришли к выводу, что нужно поддержать проект и внести свою лепту, чтобы все было сделано грамотно, чтобы не были ущемлены интересы природы, растительного и животного мира. При этом важно учитывать и интересы человека, который должен общаться с природой, это часть духовного развития.

- То есть полностью оградить человека от природы невозможно, но нужно, чтобы его общение было без ущерба для нее…

- Да, мне приходится во время посещения природы покупать пакеты и собирать мусор, но уже надоели эти брошенные окурки, бутылки, остатки еды…. Надо уже все это переводить на более высокий, цивилизованный, уровень, когда у людей будет понимание, как к природе надо относиться. Я не против пикников, пожалуйста, но пусть это будут специально отведенные для этого места, столики, места для палатки. Замечательно, если появятся глэмпинги, так как часто туристы, которые уходят высоко в горы и планируют там переночевать, несут с собой лишний груз в виде палаток, и если там уже будет предусмотрены места для ночевок, то это будет уже более приятное времяпрепровождение.

- Вы уже договорись с инвестором о том, как будете участвовать в этом проекте?

- Да, мы договорись о проведении экспертизы животного мира, начнем с ущелья Аюсай и Больше-Алматинского ущелья, сделаем своеобразный срез – дадим оценку современного состояния животного мира по многим группам животных. Многие думают, что это только крупные животные, птицы, но есть и огромный мир беспозвоночных животных: насекомых, пауков, водных организмов… В дальнейшем планируем проводить постоянный мониторинг состояния сообществ, как с помощью специалистов, так и туристов, которые тоже могут принять участие в нашей работе. К примеру, на расстоянии 1 километра посчитать количество бабочек, птиц, просто нужно выбрать объекты, которые будут легко узнаваемы, которые можно легко отличить от других. Это также поможет в экологическом воспитании школьников, студентов, всех туристов, тогда человек будет уже более ответственно относиться к природе. Поэтому проект считаю нужным. В свое время я был противником строительства в Кок-Жайлау, но в данном случае, что касается этого проекта, то я его поддерживаю, он мне нравится, потому что выводит инфраструктуру на более качественный уровень.

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