Нуртас Адамбай: Радует, что на таком высоком уровне стали поднимать вопросы экологии

Я соглашусь с теми, кто говорит, что если кто-то может причинить вред маленькому животному, то завтра может сделать то же самое и по отношению к человеку, - Нуртас Адамбай.

"Вопросы экологии в нашей стране сегодня, к сожалению, очень актуальны. Потому что то, как наши граждане относятся к природе, к тому месту, где мы живем, честно говоря, вызывает только досаду, разочарование", - сказал в интервью нашему изданию известный актер, режиссер и продюсер Нуртас Адамбай, комментируя сегодня выступление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по вопросам экологии в рамках расширенного заседания правительства страны.

"Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы люди более бережно относились к окружающей среде, - отметил г-н Адамбай. - В область экологии входит и защита животного мира. И все эти последние события, которые происходят в нашей стране, когда наши граждане позволяют себе издеваться над собаками, домашними животными, избивать тюленей на Каспии в Актау… Уже вышли статьи в "New York Post", различных международных СМИ об этом. И это наносит колоссальный вред имиджу нашего государства, и сколько бы мы себя в грудь не били и не проводили различные международные мероприятия, все эти затраты и усилия сходят на нет после одного такого события. Сейчас мы в глазах мировой общественности выглядим, как какие-то недоразвитые люди, хотя на самом деле это не так. Поэтому вопрос о принятии более жесткого закона по защите животных, окружающей среды сегодня актуален как никогда. Хотелось бы, чтобы и депутаты, и Президент форсировали принятие такого закона. Это нельзя откладывать. Если говорить в целом об экологии, то мы же видим, что сейчас делает вирус. Человек возомнил себя хозяином этой планеты, стал уничтожать природу, пользоваться недрами планеты, не давая ей ничего взамен, как расхититель. Поэтому сегодня природа и показывает человеку, кто на самом деле хозяин. И такая ситуация во всем мире, поэтому людям всей планеты стоит задуматься, что мы творим, к каким последствиям могут привести наши действия".

И меня радует, что Касым-Жомарт Токаев поднимает такие вопросы, - отметил актер. - Наконец-то стали на таком уровне уделять внимание этим проблемам, потому что мы привыкли относиться к экологии как к чему-то несущественному, не столь важному. Думаю, стоит смотреть правде в глаза: у нас народ к живым существам трепетно не относился, бросить камень в собаку не считалось чем-то плохим. Сегодня я соглашусь с теми, кто говорит, что если кто-то может причинить вред маленькому животному, то завтра может сделать то же самое и по отношению к человеку. Есть даже документальный фильм о маньяке, который в начале издевался над домашними животными, а потом, в конце концов, убил человека, записывая на видео. Это яркий пример для того, чтобы люди осознали, что не имеют право вести себя подобным образом. И мне стыдно, что среди наших сограждан есть люди, которые так поступают с животными.

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