В ВОЗ заявили, что курение способствует развитию тяжелых форм COVID-19
Глава ВОЗ считает, что пандемия может стать отличным стимулом бросить вредную привычку.
Фото : 51.rodina.news11 июля 2020, 12:37
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что зависимые от табака люди, которых в мире насчитывается около 1,3 млрд, более уязвимы к развитию тяжелой формы коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
Об этом Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сказал во время брифинга.
Факты указывают, что табакозависимые более уязвимы к развитию тяжелых форм COVID-19, чем те, кто не имеют такой зависимости, — сказал он.
По его словам, курение каждый год убивает 8 миллионов человек.
Глава ВОЗ считает, что пандемия может стать отличным стимулом бросить курить из-за опасности тяжелого течения коронавируса.
Сегодня ВОЗ запускает инициативу по обеспечению доступа к отказу от табака, цель которой - помочь 1,3 миллиарда людей в мире бросить курить во время пандемии COVID-19, - заявил Гебреисус.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/dOO4ZWqcDl— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 10, 2020
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