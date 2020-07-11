Трамп подтвердил, что одобрил кибератаку против российского "Агентства интернет-исследований"

Он добавил, что атака являлась частью более широких мер по противодействию России по всему миру.

Президент США Дональд Трамп признался, что он одобрил кибератаку против российского "Агентства интернет-исследований", сообщает zakon.kz.

В интервью The Washington Post Трамп он тут же оправдался, что действовал на основе данных разведки о приписываемом России вмешательстве в американские выборы.

По его словам, действовал на основе разведданных данных о приписываемом России вмешательстве в американские выборы 2016 года. Он сказал, что Соединенные Штаты "остановили это".

Трамп также выступил с утверждением, что его предшественник на посту президента США Барак Обама "еще до выборов знал о манипуляциях России". "Или ему сказали. Так или нет, кто знает? И он ничего не сказал. И причина, по которой он ничего не сказал, заключается в том, что он не хотел лезть в это, думая, что [Хиллари Клинтон] выигрывает", - сказал американский президент.

Он добавил, что атака являлась частью более широких мер по противодействию России по всему миру.

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