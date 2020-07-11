В Актау девушку взяли в заложницы
Полицейским после переговоров удалось вызволить девушку из плена.
Фото : E-BURGAS11 июля 2020, 13:15
Двое мужчин насильно удерживали женщину в съемной квартире, угрожая ей расправой, сообщает zakon.kz.
11 июля в 03:00 в полицию поступило сообщение о нарушении тишины.
В ходе проверки выяснилось, что двое пьяных удерживали женщину в съемной квартире в 6 микрорайоне.
Женщине угрожали физической расправой. Полицейским после переговоров удалось вызволить девушку из плена. Злоумышленников доставили в управление полиции города. Проводится досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5031500-76b6818c1e52d7af06ea1cc9d037bfc7
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...