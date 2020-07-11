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В Актау девушку взяли в заложницы

Полицейским после переговоров удалось вызволить девушку из плена.

Фото : E-BURGAS11 июля 2020, 13:15

Двое мужчин насильно удерживали женщину в съемной квартире, угрожая ей расправой, сообщает zakon.kz.

11 июля в 03:00 в полицию поступило сообщение о нарушении тишины.

В ходе проверки выяснилось, что двое пьяных удерживали женщину в съемной квартире в 6 микрорайоне.

Женщине угрожали физической расправой. Полицейским после переговоров удалось вызволить девушку из плена. Злоумышленников доставили в управление полиции города. Проводится досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.


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