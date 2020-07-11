Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Глава МОН ответил родителям, которые не хотят пускать ребенка в школу из-за COVID-19

Министр добавил,что даже, если ребенок не заболеет, он может просто передать эту инфекцию.

Фото : Primeminister.kz11 июля 2020, 13:36

В ближайшее время мы примем решение, которое учтет интересы родителей за сохранность здоровья детей и получения качественного образования школьников, сказал в ходе онлайн диалога со СМИ министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

На днях мы примем окончательное решение. Мы тоже мониторим, видим и знаем, какие настроения. Есть определенная часть, которая до коронавируса давно говорили, что им нужна дистанционка. Они и сейчас говорят, что однозначно нужно только дистанционное обучение, другое не хотят принимать. Мы понимаем эту риторику. В то же время есть другая часть, которая говорит, что учеба должна быть только очной, что никто не заменит учителя, — сказал Аймагамбетов.

Он добавил, что есть и другая категория родителей, которые согласны водить детей в школу, но боятся за здоровье своих детей.

Даже, если ребенок не заболеет, он может просто передать эту инфекцию. Тоже самое говорят наши педагоги, которые так же остерегаются. Поэтому здесь наше общество неоднородно, в плане отношения к образованию, дистанционному обучению и так далее. И это нормально. Мы это все понимаем, поэтому решение, которое окончательно нами будет принято, как раз учтет все эти вопросы. Но самое главное – это безопасность и здоровье наших детей, граждан, педагогов, а также вопросы качественного обучения. Мы не должны потерять образование, не должны приостанавливать образование, — объяснил Аймагамбетов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты