Повышенный сахар в крови удваивает вероятность смерти от коронавируса

Пациенты, у которых был высокий уровень сахара в крови (около 7 миллимоль на литр), примерно в 2,3 раза чаще умирали от осложнений по сравнению с пациентами, у которых анализы были в норме.

Китайские ученые заявили, что высокий уровень глюкозы в крови удваивает вероятность летального исхода при тяжелой форме коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Как пишет Diabetologia, исследователи обнаружили, что пациенты, у которых был высокий уровень сахара в крови (около 7 миллимоль на литр), примерно в 2,3 раза чаще умирали от осложнений по сравнению с пациентами, у которых анализы были в норме.

Наши наблюдения впервые показали, что повышенный уровень глюкозы в крови на момент госпитализации был сам по себе связан с повышенным риском гибели или развития осложнений, связанных с COVID-19. Мы рекомендуем проводить тесты на уровень сахара для каждого пациента, который попадает в больницы с коронавирусной инфекцией, даже в тех случаях, если они раньше не страдали от диабета, — пишут специалисты из Хуачжунского университета науки и технологий.

В течение 28 дней после госпитализации смертность среди пациентов с содержанием глюкозы в крови натощак не менее 7 миллимолей на литр составила 33 процента, тогда как среди пациентов с содержанием глюкозы менее 6,1 миллимоля на литр – лишь 10,6 процента. Количество осложнений, возникших за это же время, в первой группе пациентов составляло 58,5 процента, тогда как во второй – лишь 26,1 процента.

Повышенный уровень сахара в крови влияет на формирование тромбов и воспалений, губительно сказывается на работе сосудов.

Число зараженных коронавирусной инфекцией в мире перевалило за 12 миллионов. Более 551 тысячи погибли от вируса. Восстановление лейкоцитов в крови после коронавирусной инфекции может занимать несколько дней или даже недель.

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