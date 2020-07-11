Жалгас Жумагулов сделал заявление накануне дебюта в UFC

Сборы шли две недели.

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов дал большое видеоинтервью накануне своего дебюта в UFC, передает zakon.kz.

Бой между Жумагуловым и бразильцем Раулином Паивой пройдет на Бойцовском острове (остров Яс, Абу-Даби, ОАЭ) на турнире UFC 251 в ночь с 11 на 12 июля по казахстанскому времени. О сборах, подготовке к бою в условиях эпидемии коронавируса, настрое наш боец рассказал официальному каналу UFC.

- Как ты готовился к бою в таких экстремальных условиях?

- Если честно - сложно. Такая ситуация в Казахстане, что вышли в лидеры по заражаемости. Тяжело было тренироваться - занимался дома, во дворе у себя. Потом, когда карантин ослабили, начались сборы у нас. Моя команда привезла для меня спарринг-партнеров.

Сборы шли две недели. Да и то - знаешь, какие сборы были... Один заболел, второй - это же как "пятнашки" передается. Один заболел - и все, пошло, начали один за одним все болеть.

Ну, ничего! За каждым испытанием приходит облегчение. Я готов, в хорошей форме. В любом случае сделаем все для победы, потому что вся страна ждет моего боя, для нас это - история!

- Как сильно ощущается поддержка страны?

- Наш народ сам по себе горячий, за меня очень сильно топят, мне это приятно. Скорее всего, потому, что я показываю, что из Казахстана, казах - как никак, поднимаю свой народ. Такая сильная поддержка!

Конечно, это мотивирует сильно. В начале карьеры, конечно, не ощущалось, но на данном этапе всегда говорю, что делаю все это для моего народа и моей страны.

- Какие были ощущения, когда примерял форму UFC?

- Когда только подписал контракт, понял, что UFC действительно организация номер один. Они к тебе относятся по-другому. Когда сюда приехал, был сильно удивлен: и команда вся, и все условия.

Когда перчатки надел, понял: вот, моя мечта сбылась! Когда-то смотрел бои Тактарова, "Танка" Эббота на видеокассетах, а сейчас сам здесь. Тогда и мечтать не мог. Конечно, в детстве не понимал, что могу до сюда дойти, а понимание пришло в году 2010-м, 2011-м.

- Что ты знаешь о сопернике?

- Честно, ничего не знаю. Я бои своих соперников не смотрю. Даже не знаю, сколько ему лет. Знаю, как его зовут и что из Бразилии. Этим занимаются моя команда и тренер: они дают мне задачу, есть план на бой, по ходу поединка мы будем перестраиваться, делать.

- Есть ли у тебя какой-то план по продвижению в UFC?

- Всегда говорю своему менеджеру, что готов с любым топом готов выйти. Хочется этого. Все знают, что я дрался с такими топами, как Али Багаутдинов, который претендовал на пояс UFC, Тагир Уланбеков, Вартан Асатрян, Тайсон Нэм - он здесь в UFC.

В принципе, я готов с любым выйти, я не выбираю соперников. Иншалла, если этот бой сейчас выиграем - буду уже в топ-14. Дальше будем кидать вызовы. Вперед не загадываю, главное - сейчас дебютировать.

- То есть от тебя можно ожидать вызовы кому-то?

- Да, конечно, братан! По-любому будем. Сейчас здесь шороху наведем. Самое главное - дебютировать благополучно.

- Возможен ли реванш с Тагиром Уланбековым?

- Я всегда говорил, что самого начала не хотел с ним драться. Я к нему хорошо отношусь, уважаю его и его команду. Я бы не хотел реванша с ним, но если они попросят - без проблем. Этот бой же интересен только СНГ.

Сейчас мы оба дебютируем в UFC. Иншалла, если я выиграю, передам ему эстафету, пусть догоняет меня. Если за пояс встретимся - там решим, что да как. А так - не хотелось бы с ним драться.

- Обратись к своим болельщикам.

- Мне очень много пишут из стран СНГ - России, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана. Всем, кто за меня болеет, рахмет, очень приятно! Была бы возможность, каждому бы пожал руку и сам лично сказал бы большое спасибо. От души - всем!

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