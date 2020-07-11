Сагинтаев рассказал о подготовке дополнительных мест для пациентов с КВИ

На Halyk Arena будет развернуто 1 тыс. коек, в том числе 60 – реанимационных - Сагинтаев.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом подготовки Halyk Arena к работе в качестве госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.

Аким города в своем аккаунте в Instagram написал об организации дополнительных мест для инфекционных и провизорных стационаров в городе.

На Halyk Arena будет развернуто 1 тыс. коек, в том числе 60 – реанимационных. При подготовке учтены самые строгие требования санитарной безопасности. Установлены шлюзы и туннели для чистых и грязных зон, системы вентиляции и обеззараживания. Предусмотрены душевые и санузлы. Поэтапно будет подключено медицинское оборудование. Подготовлены врачебные бригады. На днях здесь примут первых пациентов, – сообщил Сагинтаев.

По его данным, в ближайшие дни также откроется инфекционный стационар на базе НЦ урологии им. Джарбусынова на 150 мест. Кроме того, дополнительные места будут созданы в инфекционной больнице и в корпусе ЦГКБ, где сейчас размещено управление общественного здоровья. Также будет ускорен процесс ввода в эксплуатацию нового здания роддома №4. Достраивается здание психоневрологического центра, которое будет переделано под инфекционный стационар. В течение месяца будут подготовлены другие объекты, в том числе гостиницы, санатории и общежития.

Благодаря принимаемым мерам в соответствии с поручением Главы государства будет создан необходимый резерв мест, – подчеркнул аким Алматы Б. Сагинтаев, отметив, что на сегодняшний день в Алматы для лечения пациентов с COVID-19 задействована 21 медорганизация на 4669 мест.

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