Аружан Саин заступилась за бывшего министра здравоохранения

Я думаю, что был саботаж - Саин.

Уполномоченный по правам ребенка, руководитель общественного фонда "Милосердие" Аружан Саин прокомментировала уход бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова с поста, передает zakon.kz.

В посте Facebook Саин отметила, что с приходом Биртанова появились подвижки в системе здравоохранения:

Мы знаем всех министров здравоохранения с 2009 года. И только с приходом Елжана Амантаевича наши проблемы стали сдвигаться. Я думаю его сожрали те, чьи кормушки он прикрыл и пытался прикрыть. Никто же не сомневается, что лекарства, закупы, бюджеты - это все интересы крупных лиц, и вопрос кто может на них повлиять, - отметила Саин.

Также она предположила, что имел место саботаж.

Я думаю, что был саботаж - не возможно отладить и влиять на процессы, когда на местах акимы назначают своих руководителей управлений, главврачей, и ни один министр не может сделать ничего, если нет понимания и исполнения в регионах. Когда деньги тратятся на местах так, как считает нужным акимат, и это утверждает "верный" маслихат. И в этих бюджетах проигнорированы много лет строительство клиник, их оборудование, обучение специалистов и тд. Я вижу это по нашей работе. Деньги, миллиарды, на какой-нибудь лыжный курорт, форумы, спортивные еоманлы типа футбольных найдут, а на важнейшие проблемы - нет!, - написала Саин.

Также она считает, что его уход был в угоду общественного мнения.

Я думаю, что как везде, сыграл острейший дефицит кадров, и не получилось собрать необходимое количество опытных, профессиональных, порядочных людей. Я думаю, что его слили. Получилось, в угоду тем, кому он мешал. И ради общественного мнения. Надо было раньше принимать самые жесткие меры к тем, кто либо сознательно саботирует, либо просто не может справиться со своей работой. И может имеющейся ситуации можно было бы избежать, смягчить! И Биртанов, далеко не тот, кто это в первую очередь заслужил, - отметила активистка.

Саин назвала растрельной должность главы минздрава.

Я надеюсь, у нового состава министерства получится работать эффективно, и Алексею Цою мы желаем только успеха и будем помогать также, как и Елжану Амантаевичу. Хотя понимаем, что любой на этой должности сегодня - это камикадзе, - написала она.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!