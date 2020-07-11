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Законодательство РК
18:08 11.07.2020

Трамп рассказал о кибератаке против российской структуры

Pixabay Pixabay
Глава Белого дома подтвердил, что санкционировал кибератаку против российской структуры за вмешательство в выборы.

Президент США Дональд Трамп впервые признал, что в 2018 году дал указание начать кибератаку на российское Агентство интернет-исследований, которое также называют "фабрикой троллей". Об этом он рассказал в интервью изданию The Washington Post, передает zakon.kz.

Это верно, - сказал он в ответ на вопрос журналиста о том, санкционировал ли он кибератаку.

Издание отмечает, что Агентство интернет-исследований было в России лидером распространения информации, которая квалифицировалась как вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году. Эта деятельность агентства была продолжена на промежуточных выборах 2018 года.

Трамп отметил, что его предшественник на посту президента Барак Обама знал о деятельности российского агентства, однако не предпринимал мер, рассчитывая, что на выборах победит кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Трамп пояснил, что дал указание начать атаку на основе данных разведки о вмешательстве России в выборы, нанося удар по ее кибернетическим возможностям.

Послушайте, и мы остановили это, - заключил президент.

Напомним, 12 сентября 2018 года Трамп подписал указ о санкциях против иностранных граждан или компаний, обвиненных во вмешательстве в американские выборы. Санкции включают заморозку активов, ограничение доступа к финансовой системе США и запрет американцам на инвестиции в попавшие под эти меры компании.

Редакция Zakon.kz
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