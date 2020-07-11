Как в женских колониях Казахстана оказывают психологическую помощь

Из-за пандемии коронавируса в исправительных заведениях отменены свидания с родными.

Осужденная врач рассказала как оказывает психологическую помощь в исправительном заведении, передает zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы ДУИС ВКО, в связи с распространением пандемии коронавируса, растет и тревожность у осужденных женщин, отбывающих наказание в колонии ОВ 156/21. Ведь у них на свободе остались дети, родители и родные.

Осужденная Дана Дидарова (имя изменено) - по специальности медицинский работник, детский врач, имеющая более 20 лет стажа, врач первой категории совместно со специалистами колонии ведет консультацию среди осужденных женщин.

В основном женщины обращаются с такими проблемами, как страх, что могут заразиться их родные, одиночества, чувство тревоги за родных, детей. Я стараюсь всеми силами поддержать каждого, - рассказала Дидарова.

Однако, и в помощи этим женщинам администрация колонии тоже не отказывает. Почти все осужденные женщины виртуальными способами по видеосвязи Skype получают возможность увидится и поговорить с родными.

Я иногда вижу как эти женщины на слезах просят своих родных по возможности не выходить никуда, соблюдать масочный режим, проветривать помещения, делать влажную уборку с дез.раствором, постоянно следить за гигиеной. Буду помогать специалистам колонии консультировать этих женщин по различным вопросам в эти психологически трудные времена, постараюсь сделать все возможное и быть рядом с ними. Ведь я тоже давала клятву Гиппократа, - добавила Дана.

Следует отметить, что ситуация с пандемией изменила обычный режим жизни не только у граждан Казахстана, но и в колониях, находящихся в изоляции осужденных. Отменены свидания с родными, обучения в школе и колледже проходило в дистанционном режиме, другими словами изоляция в изоляции. Но они это понимают что все эти меры направлены, в их же интересах, для недопущения проникновения вируса в стены учреждения.

Желаю, чтобы ситуация с пандемией пошла на спад и выздоравления всех заболевших сограждан. Надеемся на скорейшие свидания с родными,-добавила Дана.

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