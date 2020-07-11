Меркель призвала мир сплотиться перед лицом пандемии

Только совместными усилиями страны мира смогут противостоять пандемии коронавируса и будущим глобальным вызовам, считает канцлер Германии Ангела Меркель.

Только международная солидарность и сотрудничество помогут миру победить кризис, вызванный пандемией коронавируса, полагает канцлер Германии Ангела Меркель, передает zakon.kz со ссылкой на DW.

Только если мы найдем глобальные ответы на эту глобальную угрозу, у нас есть шанс одерживать победы над пандемиями, сегодня и в будущем, - заявила Меркель.

По словам Ангелы Меркель, многие страны демонстрируют "готовность встретить эти вызовы совместно" и это вселяет в нее надежду. Ранее, 8 июля, Меркель призвала европейские страны к укреплению чувства солидарности во время своего выступления в Европарламенте по случаю начала председательства Германии в ЕС.

7 июля Вашингтон официально уведомил ООН о начале процедуры выхода США из Всемирной организации здравоохранения. По мнению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, ВОЗ не отреагировала на начало пандемии в Китае своевременно. Также за последнее время Трамп неоднократно заявлял, что эта организация якобы находится под контролем китайского правительства.

Окончательный выход США, являющихся самым крупным донором ВОЗ, из организации должен состояться 6 июля 2021 года.

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