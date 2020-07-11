ВОЗ направила в Казахстан средства индивидуальной защиты для медиков
ВОЗ продолжит оказывать техническую экспертизу и медицинские поставки для оказания поддержки Казахстану в борьбе с пандемией.
Фото : Facebook11 июля 2020, 20:51
11 июля в аэропорт Алматы прибыл борт с партией груза со средствами индивидуальной защиты (СИЗ) для казахстанских медиков, передает zakon.kz.
Поставка организована Страновым офисом ВОЗ в Казахстане и включает необходимые средства индивидуальной защиты для медицинских работников: респираторные и медицинские маски, защитные щитки для лица и очки, а также защитные халаты, – всего более 53 тонн груза на общую сумму 2,7 млн долларов США.
Медицинские работники играют первостепенную роль в борьбе с COVID-19 и должны быть обеспечены необходимыми средствами для защититы себя и своих пациентов от заражения и передачи инфекции окружающим, – говорит руководитель Странового офиса ВОЗ в Казахстане д-р Кэролайн Кларинваль.
ВОЗ продолжит оказывать техническую экспертизу и медицинские поставки для оказания поддержки Казахстану в борьбе с пандемией.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5031524-d9570dd07b674339ebedab2a6027c301
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...