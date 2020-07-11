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ВОЗ направила в Казахстан средства индивидуальной защиты для медиков

ВОЗ продолжит оказывать техническую экспертизу и медицинские поставки для оказания поддержки Казахстану в борьбе с пандемией.

Фото : Facebook11 июля 2020, 20:51

11 июля в аэропорт Алматы прибыл борт с партией груза со средствами индивидуальной защиты (СИЗ) для казахстанских медиков, передает zakon.kz.

Поставка организована Страновым офисом ВОЗ в Казахстане и включает необходимые средства индивидуальной защиты для медицинских работников: респираторные и медицинские маски, защитные щитки для лица и очки, а также защитные халаты, – всего более 53 тонн груза на общую сумму 2,7 млн долларов США.

Медицинские работники играют первостепенную роль в борьбе с COVID-19 и должны быть обеспечены необходимыми средствами для защититы себя и своих пациентов от заражения и передачи инфекции окружающим, – говорит руководитель Странового офиса ВОЗ в Казахстане д-р Кэролайн Кларинваль.

ВОЗ продолжит оказывать техническую экспертизу и медицинские поставки для оказания поддержки Казахстану в борьбе с пандемией.


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