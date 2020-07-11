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30 служебных автомобилей Мангистауского областного акимата переданы городским поликлиникам

На данный момент часть работников акимата работают в режиме онлайн. По этой причине государственные служащие считают, что данный транспорт сейчас гораздо нужнее врачам.

Фото : -11 июля 2020, 21:01

По поручению акима Мангистауской области Серикбая Трумова, сегодня 30 служебных автомобилей областного акимата были переданы в Актауские городские поликлиники, передает zakon.kz.

Во время пандемии участковые врачи с мобильных групп теперь на вызовы жителей смогут поехать на данных авто. Для того чтобы снизить нехватку автотранспорта в поликлиниках служебные авто областного акимата теперь будут перевозить участковых врачей.

На данный момент часть работников акимата работают в режиме онлайн. По этой причине государственные служащие считают, что данный транспорт сейчас гораздо нужнее врачам.

Важно отметить, что областной акимат взял на себя ответственность за дезинфекцию автотранспорта, заправку их горюче-смазочным материалом, обеспечение их водителями и снабжение их средствами индивидуальной защиты, а также и другие расходы.

Глава государства Касым-Жомарт Тоқаев в своем телеобращении призвал довести количество мобильных групп до 3,5 тысяч. В соответствии с этим и в регионе созданы подобные группы.


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