Эрдоган заявил, что мнение других стран не изменит решение о смене статуса Айя-Софии

Президент Турции отметил, что в этом вопросе Анкара основывалась "на желании и воле народа".

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу, что мнение других государств не изменит решение Анкары о смене статуса собора Святой Софии с музея на мечеть, передает zakon.kz со ссылкой на Anadolu.

Турция приняла решение о смене статуса Айя-Софии с музея на мечеть, основываясь на желании и воле народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение, - сказал Эрдоган.

В пятницу Государственный совет Турции отменил постановление правительства 1934 года о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Затем Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения.

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