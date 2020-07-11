В Алматы раскрыли двойное убийство

В настоящее время проводятся следственные действия.

Двойное убийство раскрыли полицейские Алматы, передает zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы МВД РК, тела пенсионеров были обнаружены накануне в одной из квартир в Ауэзовском районе города Алматы.

Это – семейная пара, 1932 и 1940 годов рождения. Бездыханные тела дедушки и бабушки были обнаружены родственниками, которые после неоднократных попыток связаться с ними, забили тревогу. Дверь в квартиру была взломана. Как установлено, причиной смерти пожилых людей стали множественные ножевые ранения. С целью раскрытия данного особо тяжкого преступления была незамедлительно создана следственно-оперативная группа. В результате скрупулезной работы личность подозреваемого оперативниками была установлена на вторые сутки, после чего он был задержан. Речь идет о гражданине О., 1986 года рождения, который ранее уже имел судимость за убийство человека. Из мест лишения свободы он освободился два года назад, – информировал начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Еркин Инкаров.

По словам задержанного, в дом пенсионеров он явился с целью ограбления. Он уточнил, что пожилые люди оказали ему сопротивление, вследствие чего он пустил в ход свой нож.

В настоящее время проводятся следственные действия. В порядке ст.128 УПК РК подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Истинный мотив и другие обстоятельства преступления станут известны по результатам досудебного расследования, проводимого СУ ДП по ст.99 ч.2 УК РК.

Вещественные доказательства: орудие преступления и похищенное имущество изъято.

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