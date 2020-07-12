Трамп заявил о разработке США самого крупного ледокола в мире
В настоящее время США обсуждают возможность строительства ледоколов по низкой цене.
Фото : zimbio.com12 июля 2020, 00:10
США разрабатывают самый крупный ледокол в мире. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время своего визита в штаб-квартиру Южного командования ВС Соединенных Штатов в штате Флорида, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Мы собираемся и попытаемся создать, если сможем, еще 10 ледоколов. У нас сейчас только один, а у России - 40, — сказал глава Белого дома.
По его словам, в настоящее время США обсуждают возможность строительства ледоколов по низкой цене.
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