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Трамп заявил о разработке США самого крупного ледокола в мире

В настоящее время США обсуждают возможность строительства ледоколов по низкой цене.

Фото : zimbio.com12 июля 2020, 00:10

США разрабатывают самый крупный ледокол в мире. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время своего визита в штаб-квартиру Южного командования ВС Соединенных Штатов в штате Флорида, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мы собираемся и попытаемся создать, если сможем, еще 10 ледоколов. У нас сейчас только один, а у России - 40, — сказал глава Белого дома.

По его словам, в настоящее время США обсуждают возможность строительства ледоколов по низкой цене.


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