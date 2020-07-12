Онколог назвал три симптома возникновения рака у детей

Перемена в поведении, смена веса и асимметрия тела - на что обратить внимание.

Развитие онкологии у детей можно выявить по нескольких признакам. Российские профильные врачи дали рекомендации, на что родителям стоит обратить внимание, передает zakon.kz со ссылкой на ФАН.

Онколог-хирург, профессор и руководитель научного отдела центра Специализированной помощи детям имени Войно-Ясенецкого Тимур Шароев назвал три симптома ранней стадии рака, когда не видно еще опухоли.

Родителям стоит обратить внимание на внезапную смену поведения ребенка: если раньше он был активным, а потом стал рассеянным и вялым. Сонливость, нежелание играть с друзьями также могут свидетельствовать о риске.

Перемена в поведении — тревожный признак, именуемый гиподинамией, которая может перейти в адинамию, - рассказал профессор.

Отсутствие аппетита — вот второй признак для беспокойства родителей. Врач обратил внимание, что щеки малыша могут оставаться пухлыми, тогда как жировой слой уменьшается так, что видны ребра, впалый живот. Шароев подчеркнул, что дети даже отказываются от любимых сладостей.

Третьим признаком является резкая потеря веса. Как правило, ребенок худеет в течение двух-трех недель.

Шароев добавил, что асимметрия тела, особенно в области грудной клетки и живота, может быть тревожным фактором.

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