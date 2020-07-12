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В Тель-Авиве прошел митинг против действий властей во время COVID-19

Израильские СМИ отмечают, что митинг носит экономический, а не политический характер.

Фото : Pixabay12 июля 2020, 01:57

Жители Тель-Авива вышли на площадь Ицхака Рабина, протестуя против действий израильских властей в период пандемии коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Несколько тысяч человек выстроились на площади и близлежащих улицах и размахивают плакатами и флагами - чёрными и флагами Израиля. На сцену поднимаются спикеры, которые рассказывают о трудностях, с которыми столкнулся их бизнес. Их истории толпа встречает бурными аплодисментами и возгласами одобрения.

Сегодняшняя акция направлена на то, чтобы правительство нас услышало. На сегодня мы, самозанятые, отправлены домой без содержания, без зарплат. Государство нам не выплачивает те деньги, которые обещало, те деньги, которые выплачивают, очень малы. Последние выплаты самозанятым составили менее 10% месячного оборота, - рассказал один из протестующих.

Израильские СМИ отмечают, что митинг носит экономический, а не политический характер.

Министр обороны и альтернативный премьер-министр Бени Ганц отметил, что митингующие имеют полное право на протест.


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