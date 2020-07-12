Совбез ООН принял резолюцию по Сирии с пятой попытки

Проект поддержали 12 членов Совбеза. Еще три страны, включая Россию, воздержались от голосования.

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении на год трансграничного механизма помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией, сообщает zakon.kz.

Как передает РИА Новости, состоявшееся в субботу голосование стало уже пятой за неделю попыткой Совбеза продлить действие трансграничных гуманитарных операций. До сих пор Совету Безопасности не удавалось этого сделать из-за разности позиций с одной стороны России и Китая, с другой - Бельгии и Германии. Итоговая резолюция вышла очень краткой.

Продлевается действие резолюции 2139 на 12 месяцев и исключить из механизма пункты "Баб-эс-Салям", (Сирии и Турции), "Эль-Ярубия" (граница с Ираком) и "Аль-Рамта" (граница с Иорданией). Поставка будет осуществляться только через один пункт на границе с Турцией — "Баб-эль-Хава".

Проект поддержали 12 членов Совбеза. Еще три страны, включая Россию, воздержались от голосования.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснял, что обозначенные в качестве гуманитарных объекты на деле использовались террористами. Он отмечал, что механизм деконфликтинга в Арабской Республике используют для дезинформации.

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