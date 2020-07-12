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Трамп впервые с начала пандемии надел маску

Это произошло на фоне нового рекорда по количеству заразившихся коронавирусом в США.

Фото : unn.com.ua12 июля 2020, 07:14

Глава США, посещая 11 июля госпиталь Walter Reed в пригороде Вашингтона, где в том числе проходят лечение военнослужащие, впервые надел защитную медицинскую маску, сообщает zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, ранее американский лидер отказывался использовать средства индивидуальной защиты, за что подвергался критике со стороны политических оппонентов. Трамп также говорил, что нормально относится к защитным маскам, но носить их нужно лишь в определенных условиях.

Однажды Трамп отшутился, что в маске похож на Одинокого рейнджера.

Для посещения госпиталя, где лежат американские солдаты, получившие ранения в ходе боевых действий, выбрал маску темно-синего цвета с золотой президентской печатью.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 71 389 американцев. Соединенные Штаты лидируют по числу инфицированных SARS-CoV-2 и умерших от COVID-19.

По мнению Всемирной организации здравоохранения, пик пандемии еще не достигнут. Между тем Трамп ранее официально уведомил Конгресс о выходе США из этой организации.


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