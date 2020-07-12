Гвардеец поймал карманника в Актобе

Я просто выполнил свой гражданский долг, - капитан Саламат Сеилханов.

Офицер воинской части 6655 РгК "Батыс" Национальной гвардии Республики Казахстан капитан Саламат Сеилханов поймал с поличным вора‐карманника, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел в маршрутном автобусе. Вор вытащил у женщины деньги из сумочки. Ущерб составил 30 тысяч тенге. Преступник попытался скрыться. Но капитан Сеилханов заметил неладное, а когда факт кражи подтвердился, то по горячим следам догнал воришку, обезвредил, затем сдал прибывшему наряду полиции.

Деньги вернули владелице.

Мы, военнослужащие, всегда готовы прийти на помощь. Это долг каждого из нас, тем более людей в погонах. Поэтому свой поступок я не считаю мужественным. Я просто выполнил свой гражданский долг, как и все простые граждане. Думаю, что, оказавшись на моем место каждый военнослужащий Нацгвардии РК поступил бы также, - подчеркнул капитан Саламат Сеилханов.

"Стоить отметить, что о его поступке сослуживцы узнали лишь, когда на адрес командира воинской части 6655 пришло благодарственное письмо", - отметил подполковник Ерболат Султанов.

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