1798 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки

Всего в стране подтверждено 58 253 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 11 июля 2020 года в Казахстане. Зарегистрированы 1798 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

Симптомных носителей - 737, бессимптомных - 1061.

Всего в стране подтверждено 58 253 случаев, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

Из них:

в Атырауской области - 7662(+269),

в городе Алматы - 7360(+242),

в городе Нур-Султан -6565(+88),

в Карагандинской области - 6068(+158),

️в городе Шымкент - 3986(+137),

в ЗКО - 3891(+97),

в Алматинской области - 3096(+48),

в ВКО - 2912(+211),

в Туркестанской области - 2220(+56),

в Жамбылской области - 2118(+79),

в Актюбинской области - 2115(+40),

в Мангистауской области - 1942(+72),

в Кызылординской области -1730(+91),

в Павлодарской области - 1726(+51),

в Акмолинской области - 1653(+38),

в СКО - 1653(+65),

в Костанайской области - 1556(+56).

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