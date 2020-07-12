1798 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки
Всего в стране подтверждено 58 253 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 11 июля 2020 года в Казахстане. Зарегистрированы 1798 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.
Симптомных носителей - 737, бессимптомных - 1061.
Всего в стране подтверждено 58 253 случаев, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.
Из них:
в Атырауской области - 7662(+269),
в городе Алматы - 7360(+242),
в городе Нур-Султан -6565(+88),
в Карагандинской области - 6068(+158),
️в городе Шымкент - 3986(+137),
в ЗКО - 3891(+97),
в Алматинской области - 3096(+48),
в ВКО - 2912(+211),
в Туркестанской области - 2220(+56),
в Жамбылской области - 2118(+79),
в Актюбинской области - 2115(+40),
в Мангистауской области - 1942(+72),
в Кызылординской области -1730(+91),
в Павлодарской области - 1726(+51),
в Акмолинской области - 1653(+38),
в СКО - 1653(+65),
в Костанайской области - 1556(+56).
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