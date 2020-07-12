Еще 1314 человек в Казахстане вылечились от КВИ

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 33 814 человек.

В Казахстане 1314 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 61,

в городе Алматы - 396,

в городе Шымкент - 30,

в Акмолинской области - 22,,

в Алматинской области - 447,

в Атырауской области - 20,

в Восточно-Казахстанской области - 54,

в Жамбылской области - 14,

в Западно-Казахстанской области - 39,

в Карагандинской области - 64

в Костанайской области - 5,

в Кызылординской области - 89,

в Мангистауской области - 19,

в Павлодарской области -14,

в Северо-Казахстанской области - 30,

в Туркестанской области - 10.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 33 814 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!