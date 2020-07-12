Еще 1314 человек в Казахстане вылечились от КВИ
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 33 814 человек.
В Казахстане 1314 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 61,
в городе Алматы - 396,
в городе Шымкент - 30,
в Акмолинской области - 22,,
в Алматинской области - 447,
в Атырауской области - 20,
в Восточно-Казахстанской области - 54,
в Жамбылской области - 14,
в Западно-Казахстанской области - 39,
в Карагандинской области - 64
в Костанайской области - 5,
в Кызылординской области - 89,
в Мангистауской области - 19,
в Павлодарской области -14,
в Северо-Казахстанской области - 30,
в Туркестанской области - 10.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 33 814 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.
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