Нуртас Адамбай о Биртанове: Необходимо объективно разобраться

Такое ощущение, что его "отдают на съедение" общественности, чтобы хоть как-то попытаться погасить возрастающее недовольство населения, - пишет артист.

Известный казахстанский шоумен Нуртас Адамбай выступил в защиту экс-министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова, сообщает zakon.kz.

На своей странице в Facebook Адамбай саркастично отметил, что проще всего сейчас спустить всех собак на бывшего министра.

Неужели он был настолько всемогущ, что единолично принимал все решения, без согласования с вышестоящим руководством? – спрашивает шоумен.

Найти "козла отпущения" в такой ситуации легко. Сложнее объективно разобраться во всей сложившейся ситуации.

Такое ощущение, что его "отдают на съедение" общественности, чтобы хоть как-то попытаться погасить возрастающее недовольство населения.

Мы не можем знать всех деталей того, как принимались те или иные решения по борьбе с распространением вируса. Но то, что Ельжан Амантаевич не мог без ведома своего начальства и коллег принимать те или иные жизненно важные решения, по-моему, это очевидно, - пишет Нуртас Адамбай

По мнению шоумена, вся работа Биртанова на этом посту происходила на глазах всей страны.

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