30 очень похожих актеров, которых мы все время путаем

Подборка актеров, которые так похожи, что часто вводят зрителей в заблуждение.

Фото : adme.ru

А что, это, в самом деле, разные люди? Зоуи Дешанель и Кэти Перри Брэдли Купер и Рэйф Файнс Натали Портман и Кира Найтли Синди Кроуфорд и Ева Мендес Мелани Гриффит и Мэг Райан Иэн Сомерхолдер и Роб Лоу Билл Мюррей и Джеймс Белуши Патрик Демпси и Гийом Кане Дженнифер Гарнер и Хилари Суонк Камерон Диас и Хелена Кристенсен Зои Салдана и Тэнди Ньютон Ким Кардашьян и Николь Шерзингер Милла Йовович и Линда Евангелиста Джеффри Дин Морган и Хавьер Бардем Мишель Уильямс и Кэри Маллиган Источник: AdMe

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