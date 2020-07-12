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30 очень похожих актеров, которых мы все время путаем

Подборка актеров, которые так похожи, что часто вводят зрителей в заблуждение.

Фото : adme.ru12 июля 2020, 13:24

А что, это, в самом деле, разные люди?

Зоуи Дешанель и Кэти Перри

Брэдли Купер и Рэйф Файнс

Натали Портман и Кира Найтли

Синди Кроуфорд и Ева Мендес

Мелани Гриффит и Мэг Райан

Иэн Сомерхолдер и Роб Лоу

Билл Мюррей и Джеймс Белуши

Патрик Демпси и Гийом Кане

Дженнифер Гарнер и Хилари Суонк

Камерон Диас и Хелена Кристенсен

Зои Салдана и Тэнди Ньютон

Ким Кардашьян и Николь Шерзингер

Милла Йовович и Линда Евангелиста

Джеффри Дин Морган и Хавьер Бардем

Мишель Уильямс и Кэри Маллиган

Источник: AdMe


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