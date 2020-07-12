30 очень похожих актеров, которых мы все время путаем
Подборка актеров, которые так похожи, что часто вводят зрителей в заблуждение.
Фото : adme.ru12 июля 2020, 13:24
А что, это, в самом деле, разные люди?
Зоуи Дешанель и Кэти Перри
Брэдли Купер и Рэйф Файнс
Натали Портман и Кира Найтли
Синди Кроуфорд и Ева Мендес
Мелани Гриффит и Мэг Райан
Иэн Сомерхолдер и Роб Лоу
Билл Мюррей и Джеймс Белуши
Патрик Демпси и Гийом Кане
Дженнифер Гарнер и Хилари Суонк
Камерон Диас и Хелена Кристенсен
Зои Салдана и Тэнди Ньютон
Ким Кардашьян и Николь Шерзингер
Милла Йовович и Линда Евангелиста
Джеффри Дин Морган и Хавьер Бардем
Мишель Уильямс и Кэри Маллиган
Источник: AdMe
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