Глава МВД: Преступность в Казахстане снизилась на 37%

Вместе с тем, на 21% возросло число правонарушений в семейно-бытовой сфере.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев обратился к казахстанцам и сообщил, что преступность в стране за полгода снижена на 37%, сообщает zakon.kz.

Кроме обеспечения карантинных мероприятий органы внутренних дел продолжают выполнять и свои основные функции – обеспечивать безопасность граждан и осуществлять борьбу с преступностью.

Подводя итоги первого полугодия, можно констатировать, что благодаря усиленным мерам по охране правопорядка по многим направлениям удалось значительно улучшить состояние криминогенной обстановки в стране. Почти на 40 % снизилось количество преступлений, совершенных на улицах и общественных местах, – отметил глава МВД.

В целом количество преступлений в стране снизилось на 37% (со 114,6 тысяч, до 71,8 тысяч). При этом в два раза сократилось число таких опасных видов как разбои, грабежи, кражи и хулиганства.

На 30% меньше правонарушений совершено ранее судимыми. Также на 13% сократилось количество правонарушений в отношении несовершеннолетних.

Вместе с тем, на 21% возросло число правонарушений в семейно-бытовой сфере. В этой связи полицией будут приняты соответствующие меры профилактического характера, – отметил Тургумбаев.

Также во время своего выступления, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев поблагодарил граждан за содействие в выявлении незаконной продажи лекарств.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!