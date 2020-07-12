Лекарства для лечения больных с Covid-19 и пневмонией доставили в Нур-Султан

В перечне прибывших товаров почти 350 наименований лекарств.

В Нур-Султан прибыл грузовой самолет с медикаментами, которые необходимы для лечения COVID-19, пневмонии и ряда других заболеваний. По поручению Главы государства Правительством ведутся системные работы по обеспечению аптек лекарственными препаратами. Данную работу также проводит акимат столицы, сообщает zakon.kz.

Таким образом, в город на грузовом самолете при первой партии завезено свыше 600 тыс. упаковок лекарств. В перечне прибывших товаров почти 350 наименований К примеру, поступили ксарелто, цефтриаксон, клексан, азитромицин, дексаметазон, метилпреднизолон, ибупрофен, нимесулид, кардиомагнил, левофлоксацин, метронидазол, гепарин, нимесулид, ибуфен, парацетамол, офлоксацин и т.д.

Поставка в крупные сети аптек начнется с завтрашнего дня. Кроме того, ожидается поставка медикаментов на грузовых автомобилях. На этой неделе в аптеки партиями уже начали поступать медикаменты. Работы по поставке лекарств в аптеки будут проводиться на регулярной основе.

Аким столицы Алтай Кульгинов провел переговоры с дистрибьюторами аптечных сетей, представителями фармкомпаний и аптек. Совместно с Минздравом оказывается поддержка по вопросам логистики, упрощения процедур закупа и ввоза лекарств.

Для своевременного информирования акимат столицы запустил страницу covid19.astana.kz/ru, на которой можно узнать официальные данные по коронавирусной инфекции, в том числе о наличии лекарственных средств и медицинских препаратов в аптеках, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

Кроме того, в ближайшее время дополнительно к ранее приобретенным в столицу поступят 200 аппаратов искусственной вентиляции легких, 500 флуометров, 500 кислородных концентраторов, два комплекта компьютерных томографа.

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