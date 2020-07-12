Пыльная буря ожидается в трех регионах Казахстана

Синоптики прогнозируют порывы ветра 25 м/с и жару.

"РГП Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в трех регионах Казахстана, передает zakon.kz.

13 июля в Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный 15-20, днем порывы 25 м/с.

г. Шымкент: днем 13 июля ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

г. Туркестан: днем 13 июля ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Днем 13 июля в Атырауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный порывы 15-20 м/с.

г. Атырау: днем 13 июля ожидается ветер восточный, юго-восточный порывы 15-20 м/с.

13 июля в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный местами 15-20 м/с. Днем местами сохраняется сильная жара 38-41 градусов.

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