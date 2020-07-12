МИД Казахстана прокомментировал информацию о покупке медобородувания в Турции

Прорабатывается вопрос доставки из Анкары и Стамбула гуманитарной помощи.

Министерство иностранных дел Казахстана опровергла информацию из соцсетей, передает zakon.kz.

Распространяемая в социальных сетях информация о том, что приобретенные на средства казахской диаспоры в Турции медизделия и медоборудование на протяжении более двух недель не могут быть отправлены в Казахстан, не соответствует действительности. При этом необоснованно заявляется, что Правительство намеренно задерживает оказание содействия в транспортировке данного груза, - говорится в сообщении.

Отмечается, что прорабатывается вопрос доставки из Анкары и Стамбула официальной гуманитарной помощи Правительства Турции и груза, приобретенного Объединением турецких казахов (KATEAD) и инициативной группой граждан Казахстана. Общую координацию доставки осуществляет посольство Казахстана в Турции. Об этой совместной работе объединение KATEAD также опубликовало информацию на своем сайте.

Доставка груза авиакомпанией запланирована на 14 июля по маршруту Анкара-Алматы.

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