В Китае разрешили дорожные испытания самоуправляемых авто

Дорога для проведения тестовых заездов расположена на Международном биологическом острове Гуанчжоу.

Власти Китая выдали разрешение компании WeRide на проведение тестовых прогонов своих самоуправляемых автомобилей на открытых дорогах в городе Гуанчжоу, провинция Гуандун, передает zakon.kz со ссылкой на Синьхуа.

Дорожные испытания будут проходить полностью без водителя, а это означает, что на борту транспортного средства не будет ни одного сотрудника службы безопасности, который возьмет на себя рулевое управление при возникновении такой необходимости, – говорится в сообщении.

Дорога для проведения тестов расположена на Международном биологическом острове Гуанчжоу. Она полностью покрыта сетью 5G. Это позволяет компании управлять транспортными средствами удаленно при особых обстоятельствах.

Указано, что WeRide в прошлом году запустила в Гуанчжоу услуги самоуправляемых такси, но при этом каждая поездка контролируется сидящим за рулем инструктором по безопасности.

В целом более десятка китайских городов, включая Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь, получили разрешение на проведение дорожных испытаний самоуправляемых автомобилей.

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