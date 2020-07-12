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В Китае разрешили дорожные испытания самоуправляемых авто

Дорога для проведения тестовых заездов расположена на Международном биологическом острове Гуанчжоу.

Фото : Twitter12 июля 2020, 18:07

Власти Китая выдали разрешение компании WeRide на проведение тестовых прогонов своих самоуправляемых автомобилей на открытых дорогах в городе Гуанчжоу, провинция Гуандун, передает zakon.kz со ссылкой на Синьхуа.

Дорожные испытания будут проходить полностью без водителя, а это означает, что на борту транспортного средства не будет ни одного сотрудника службы безопасности, который возьмет на себя рулевое управление при возникновении такой необходимости, – говорится в сообщении.

Дорога для проведения тестов расположена на Международном биологическом острове Гуанчжоу. Она полностью покрыта сетью 5G. Это позволяет компании управлять транспортными средствами удаленно при особых обстоятельствах.

Указано, что WeRide в прошлом году запустила в Гуанчжоу услуги самоуправляемых такси, но при этом каждая поездка контролируется сидящим за рулем инструктором по безопасности.

В целом более десятка китайских городов, включая Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь, получили разрешение на проведение дорожных испытаний самоуправляемых автомобилей.


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