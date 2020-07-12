Песков раскритиковал тех, кто не верит в существование COVID-19
Песков 12 мая сообщил, что заразился коронавирусом, а 25 мая стало известно, что он выписался из больницы.
Фото : gazeta.ru12 июля 2020, 18:43
Люди, не верящие в коронавирус, кажутся как минимум невеждами, а в худшем случае - безумцами, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".
Как минимум они кажутся невеждами, а в худшем случае - безумцами. Эта болезнь существует, эта болезнь особенная, - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".
Пресс-секретарь президента добавил, что болеть - "временами страшно". "Доселе неизведанные какие-то ощущения", - пояснил он.
Песков 12 мая сообщил, что заразился коронавирусом, а 25 мая стало известно, что он выписался из больницы.
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