Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Песков раскритиковал тех, кто не верит в существование COVID-19

Песков 12 мая сообщил, что заразился коронавирусом, а 25 мая стало известно, что он выписался из больницы.

Фото : gazeta.ru12 июля 2020, 18:43

Люди, не верящие в коронавирус, кажутся как минимум невеждами, а в худшем случае - безумцами, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Как минимум они кажутся невеждами, а в худшем случае - безумцами. Эта болезнь существует, эта болезнь особенная, - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".

Пресс-секретарь президента добавил, что болеть - "временами страшно". "Доселе неизведанные какие-то ощущения", - пояснил он.

Песков 12 мая сообщил, что заразился коронавирусом, а 25 мая стало известно, что он выписался из больницы.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты