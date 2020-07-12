Трамп рассказал о ходе строительства стены на границе с Мексикой

Обещание строительства стены на южной границе США было одним из ключевых обещаний предвыборной кампании Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на сегодняшний день на американо-мексиканской границе построено уже около 386 километров новой стены, к концу года ее протяженность составит около 724 километра, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Мы уже построили 240 миль новой стены на нашей южной границе. К концу года будет построено более 450 миль, - написал американский лидер в Twitter.

Обещание строительства стены на южной границе США было одним из ключевых обещаний предвыборной кампании Трампа, оно же вызвало наибольшее противостояние со стороны демократов. Американский лидер ранее обещал, что за стену заплатит Мексика.

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