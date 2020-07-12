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На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка

Потери есть с обеих сторон.

Фото : Pixabay12 июля 2020, 20:21

Министерство обороны Азербайджана заявило о перестрелке на границе с Арменией, передает zakon.kz со ссылкой на сайт ведомства.

По утверждению азербайджанской стороны, бои начались после того, как подразделения Вооруженных сил Армении подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана из артиллерийских установок.

В настоящее время бои продолжаются. Уточняется, что потери есть с обеих сторон.

Минобороны Армении сообщило, что азербайджанская сторона попыталась захватить опорный пункт на границе при поддержке артиллерии, однако была отброшена. Ереван заявляет об отсутствии потерь со своей стороны.


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