Турция рассказала об условиях прекращения войны в Ливии

По мнению главы МИД Турции, если в стране сохранится напряженность, это может привести к прямому столкновению зарубежных сил.

Одно из условий прекращения войны в Ливии — вывод незаконных вооруженных формирований фельдмаршала Халифы Хафтара из стратегически важных районов страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает zakon.kz со ссылкой на Anadolu.

Он рассказал, что во время переговоров в Стамбуле Москва предложила дату начала прекращения огня в Ливии, однако правительство национального согласия (ПНС) выдвинул условие: освобождение городов Сирт и Джуфра.

Дальнейшее развитие процессов зависит от противоположной стороны (Ливийской национальной армии), — подчеркнул Чавушоглу. Он предупредил, что в противном случае наступательные операции ПНС продолжатся.

По мнению главы МИД, если в стране сохранится напряженность, это может привести к прямому столкновению зарубежных сил. Турция, по словам Чавушоглу, выступает против "нагнетания обстановки" и военных столкновений.

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