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ОПЕК+ пересмотрит сделку по нефтедобыче

Эр-Рияд предложил странам ОПЕК+ смягчить квоты на 2 млн баррелей в сутки и сокращать не на 9,7 млн, а на 7,7 млн баррелей в сутки.

Фото : Twitter12 июля 2020, 21:25

В среду, 15 июля, состоится онлайн-конференция ключевых членов организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+, в ходе которой они обсудят будущее нефтяной сделки, передает zakon.kz со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, Саудовская Аравия и большинство участников ОПЕК+, куда входит Россия, поддерживают идею постепенного наращивания нефтедобычи в следующем месяце. Это стало актуальным ввиду постепенного восстановления спроса на нефтепродукты до уровня, на котором он находился до пандемии коронавирусной инфекции.

По словам источника, Эр-Рияд предложил странам ОПЕК+ смягчить квоты на 2 млн баррелей в сутки и сокращать не на 9,7 млн, а на 7,7 млн баррелей в сутки.


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