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Германия призвала отказать Турции во вступлении в ЕС из-за собора Святой Софии

Политик считает, что происходящее является "провокацией общей европейской культуры", а также "продолжающимся отмежеванием Турции" от Европы.

Фото : Pixabay12 июля 2020, 22:09

Депутат немецкого бундестага Флориан Хан (Florian Hahn) от партии ХДС/ХСС (Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы) призвал прекратить переговоры с Анкарой о ее вступлении в ЕС, передает zakon.kz со ссылкой на Bild.

Слова немецкого политика последовали на фоне решения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вернуть собору Святой Софии (Айя-Софии) статус мечети.

По сообщениям издания, политик потребовал политического ответа на действия Турции. Хан считает, что происходящее является "провокацией общей европейской культуры", а также "продолжающимся отмежеванием Турции" от Европы.

Мы должны сделать из этого выводы, а также иметь мужество завершить переговоры о вступлении Турции в ЕС, — заявил он.

Ранее сообщалось, что президент Турции отказался считаться с мнением других стран о превращении собора Святой Софии в мечеть. Эрдоган подчеркнул, что Анкара принимала решение о статусе собора, основываясь на желании и воле народа.

10 июля Государственный совет Турции — высший административный суд — единогласно объявил незаконным и отменил решение кабинета министров от 1934 года, присваивающее Собору Святой Софии статус музея. До этого, 5 июня, Эрдоган поручил своим помощникам провести исследование с целью подготовить собор к официальному превращению в мечеть. 2 июля Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом президента страны.


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