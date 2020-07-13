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Экономический ущерб от наводнений в Китае превысил $11,7 млрд

По данным Центрального телевидения страны, более 140 человек погибли, почти 38 млн пострадали, разрушено более 28 тыс. домов.

Фото : Pixabay13 июля 2020, 00:40

Экономические потери от наводнений в Китае, вызванных начавшимися в конце июня проливными дождями, превысили 82,23 млрд юаней (порядка $11,76 млрд), более 140 человек погибли, почти 38 млн пострадали, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 12:00 (10:00 нрс) 12 июля в результате наводнений в 27 провинциях Китая пострадали свыше 37,89 млн человек, 141 погиб или пропал без вести, прямой экономический ущерб превысил 82,23 млрд юаней ($11,76 млрд), - говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.

По данным китайских властей, более 28 тыс. домов было разрушено. Почти 1,3 млн человек нуждаются в экстренной помощи, отмечается в репортаже.

В воскресенье Штаб по контролю за наводнениями и засухами КНР повысил уровень реагирования на угрозу наводнений с третьего до второго (из четырех).

Как передает ТВ, из-за непрекращающихся ливней с 4 июля уровень воды в 212 реках КНР превысил критическую отметку, а в 19 из них был установлен исторический максимум.


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