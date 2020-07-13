13 июля в Казахстане ожидается жаркая погода без осадков

В областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Большая часть республики будет находиться под влиянием антициклона – ожидается жаркая погода без осадков, сообщает zakon.kz.

Однако, в северной и северо-восточной половине РК под влиянием уходящей ложбины циклона, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, ожидается усиление ветра, на юге и западе – с пыльной бурей, на востоке возможен град, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, днем местами возможен град.

В Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской областях ночью местами ожидается гроза, в Павлодарской области местами – усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 25 м/с.

В Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской, днем в Атырауской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области днем порывы 25 м/с.

Днем в Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Кызылординской, Мангистауской, местами в Акмолинской, на юге Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областей ожидается сильная жара, в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях - сильная, на юге очень сильная жара.

В Атырауской, местами в Кызылординской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на юге Актюбинской, Западно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Кызылординской, Мангистауской, на юге Акмолинской, Костанайской областях сильная жара, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях ожидается сильная жара, на юге очень сильная.

Атырауской, местами в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на юге Актюбинской, на западе Карагандинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 27°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 25°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды на 13 июля.

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