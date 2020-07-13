Взрыв и пожар произошел на военном корабле США: Пострадал 21 человек

Глава городской пожарно-спасательной службы заявил, что пожар на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard может продлиться несколько дней.

17 моряков и четверо гражданских сотрудников получили ранения в результате взрыва и пожара на американском десантном корабле "Боном Ричард" (USS Bonhomme Richard), который находится на базе военно-морских сил США в городе Сан-Диего в Калифорнии, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Пожар на судне начался вы воскресенье около 9 утра по местному времени. Над десантным кораблем, который находился на техническом обслуживании, поднялся столб черного дыма. Американские средства массовой информации передают, что на судне также прогремел взрыв.

17 морякам и четырем гражданским лицам оказывается помощь в местной больнице. Их повреждения не представляют опасности для жизни, - сообщил американский военно-морской флот в своем twitter аккаунте.

Глава городской пожарно-спасательной службы Колин Стоуэлл заявил, что пожар на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, может продлиться несколько дней.

По его словам, существует вероятность того, что пламя не удастся потушить "несколько дней", пока корабль не прогорит изнутри до ватерлинии.

Уточняется, что в настоящий момент возгорание пытаются потушить пожарные на катерах, а также служащие ВМС США.

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