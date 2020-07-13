ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся КВИ в мире

Больше всего заражений зарегистрировали в Северной и Южной Америке.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Скончались 5285 пациентов с COVID-19. Таким образом, за время пандемии в мире выявили 12 552 765 случаев заболевания и зафиксировали 561 617 летальных исходов.

Больше всего заражений зарегистрировали в Северной и Южной Америке - 6 540 222 и Европе - 2 907 654.

Предыдущий рекорд зафиксировали 10 июля. Тогда, согласно отчету организации, за сутки выявили более 228 тысяч заражений.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, коронавирусом заразились 12 720 028 человек, число летальных случаев составляет 565 178.

Число выздоровевших от COVID-19, по данным университета, в мире достигло 7 005 452.

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