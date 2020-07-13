Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся КВИ в мире

Больше всего заражений зарегистрировали в Северной и Южной Америке.

Фото : Depositphotos13 июля 2020, 06:50

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Скончались 5285 пациентов с COVID-19. Таким образом, за время пандемии в мире выявили 12 552 765 случаев заболевания и зафиксировали 561 617 летальных исходов.

Больше всего заражений зарегистрировали в Северной и Южной Америке - 6 540 222 и Европе - 2 907 654.

Предыдущий рекорд зафиксировали 10 июля. Тогда, согласно отчету организации, за сутки выявили более 228 тысяч заражений.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, коронавирусом заразились 12 720 028 человек, число летальных случаев составляет 565 178.

Число выздоровевших от COVID-19, по данным университета, в мире достигло 7 005 452.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты