Лекарства и маски на сумму более 16 млн тенге изъяли полицейские Нур-Султана

Препараты не имеют разрешительных документов на реализацию и использование на территории Республики Казахстан.

В ходе очередного рейда по выявлению незаконной реализации медицинских препаратов, столичными полицейскими задержаны очередные сбытчики лекарств, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По улице Орынбор задержана автомашина “Volkswagen”, в ходе осмотра которой изъято 165 упаковок с капсулам китайского производства “Lianhua”. Данный препарат не имеет разрешительных документов на реализацию и использование на территории Республики Казахстан.

Задержанный местный житель признался, что приобрел препараты на одном из сайтов и пытался их реализовать на территории города. В настоящее время устанавливается происхождение данных лекарственных средств.

Во втором случае по улице Янушкевича задержан 33-летний житель города при попытке реализовать дефицитные лекарственные средства: Парацетамол, Ингавирином, Дексаметазон, Цефтриаксон, Ледокаин, Эуфилин, Суммамед и Ципролет.

В третьем случае сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 6500 масок. За восемь дней сотрудниками Департамента полиции выявлено 36 фактов незаконной торговли медицинскими препаратами и средствами защиты: лекарств – 4 500 упаковок и маски 238.500 штук, а также градусники, защитные халаты, костюмы, перчатки, медицинские шапочки, очки, антисептические средства и иные медицинские изделия.

Общая сумма изъятого составила более 16 600 000 тенге.

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