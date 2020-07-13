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Землетрясение зарегистрировано близ Алматы

Эпицентр землетрясения расположен в 322 км на северо-восток от Алматы.

Фото : inalmaty13 июля 2020, 08:23

13 июля 2020года в 7:28 Алматинского времени сетью сейсмических станций зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 322 км на северо-восток от Алматы на территории Китая, - говорится в сообщении сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".

Энергетический класс землетрясения 11.2.
Магнитуда MPV 4.9.
Координаты эпицентра 44.49° с.ш. 80.50° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


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