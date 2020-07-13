Землетрясение зарегистрировано близ Алматы

Эпицентр землетрясения расположен в 322 км на северо-восток от Алматы.

Фото : inalmaty

13 июля 2020года в 7:28 Алматинского времени сетью сейсмических станций зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz. Эпицентр землетрясения расположен в 322 км на северо-восток от Алматы на территории Китая, - говорится в сообщении сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК". Энергетический класс землетрясения 11.2.

Магнитуда MPV 4.9.

Координаты эпицентра 44.49° с.ш. 80.50° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке