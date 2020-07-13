За выходные десятки алматинцев наказали за нарушение карантина

С начала патрулирования ДЧС к административной ответственности привлечено 40 физических лиц на сумму 277 тыс 800 тенге.

Постановлением главного государственного санитарного врача от 03.07.2020г. № 46, для разрыва цепочки заражения КВИ, были введены ограничительные меры, сообщает zakon.kz.

Несмотря на действующий запрет на экскурсионные, корпоративные, групповые выезды на природу, за исключением индивидуальных, жители мегаполиса продолжают устраивать массовый отдых и пикники на природе.

Наряду с этим, по причине неосторожного обращения с огнем в горно-лесных районах Алматы зарегистрировано 215 возгораний сухой растительности - высокая пожарная опасность все еще сохраняется.

За прошедшие выходные, ходе рейдовых мероприятий ДЧС, природоохранной полиции к административной ответственности было привлечено 15 алматинцев. В Наурызбайском районе, на территории Иле-Алатауского национального природного парка компания из 17 человек, в запрещенном для этого месте разожгли костер для приготовления горячей пищи и шашлыка.

В отношении правонарушителей 1976 и 1986 года рождения было составлено два административных протокола по статье 505 части 1 Кодекса РК об административных правонарушениях, а 12 июля, на территории природного парка Медео за массовые пикники с самоваром и костром для шашлыка в запрещенном для этого месте составлено сразу 13 административных протоколов. Причем количество отдыхающих в каждой компании, без социального дистанциирования составило 10 -12 отдыхающих!

Всего, с начала патрулирования ДЧС, природохранной полиции пресечено более 100 розжигов костров и открытого огня в горно-лесной местности, к административной ответственности привлечено 40 физических лиц на сумму 277 тыс 800 тенге, совместно с «Лигой волонтеров» роздано более 4 тысяч памяток.

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