В Нур-Султане появились два новых мурала

Все воплощенные идеи находят свое отражение в концепции мастер-плана "Нур-Султан – комфортный город".

В Нур-Султане проводятся активные работы по благоустройству дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары), сообщает zakon.kz.

По информации столичного акимата, в районе Есиль этим летом появилось два мурала.

Один из них находится на территории ЕХРО-2017 и является частью документального фильма "Мәңгілік Ел".

На нем изображена карта всего Казахстана словно мозаика. Площадь монументального творения – 600 квадратных метров.

Другая же фантастически красивая роспись под названием "Космическая среда" расположена прямо на подмостовой части круглой площади. Площадь составляет одну тысячу квадратных метров.

Космическая тематика отлично вписывается в оживленном пространстве. Проходя под мостом, можно разглядеть над собой космические тела, звездную пыль и загадочные планеты. Кроме того, декоративная светодиодная подсветка появилась под пешеходным мостом по проспекту Мәңгілік Ел.

Прожекторы установлены в глубине ячеек в шахматном порядке и придают этому участку ночью особый уют и эстетику.

Подсветка подключена к общему освещению моста и включается по таймеру (в 22:00). Все воплощенные идеи находят свое отражение в концепции мастер-плана "Нур-Султан – комфортный город". Ранее новое арт-пространство открылось в районе Алматы, которое соединяет Триатлон и Президентский парки. На данный момент продолжается обустройство места. Там уже появились скамейки-качели, баскетбольные кольца и площадки для стритбола. Всего в текущем году будет обустроено 50 общественных пространств (парки, скверы, бульвары) и почти 150 дворов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!