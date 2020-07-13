Продажу алкоголя запретили в ЮАР для борьбы с коронавирусом

Власти хотят снизить нагрузку на систему здравоохранения.

В Южно-Африканской Республике ввели запрет на продажу алкоголя, чтобы помочь сдержать распространение коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС.

Кроме этого в стране был введен комендантский час в ночное время. Ношение масок на улице теперь является обязательным.

Президент страны Сирил Рамафоса заявил, что запрет на алкоголь, второй в этом году, снимет давление с национальной системы здравоохранения.

Общее число заболевших на данный момент превышает четверть миллиона. Число смертей, вызванных коронавирусом, также превысило 4000. По прогнозам правительства ЮАР, к концу года этот показатель может возрасти до 50 000.

Южная Африка остается самой пострадавшей страной на континенте. В начале этой недели был зафиксирован самый высокий в истории однодневный рост заболеваемости. Почти половина из них находилась в Гаутенге, провинции, ставшей эпицентром эпидемии.

В своем публичном обращении Сирил Рамафоса признал, что большинство людей приняли меры, чтобы помочь предотвратить распространение вируса. Однако, по его словам, есть безответственные жители, которые не имеют уважения к другим.

Есть много людей, которые проводили вечеринки, которые пьянствовали, а некоторые ходят по людным местам без масок, - сказал президент.

Сирил Рамафоса заявил, что чрезвычайное положение будет продлено до 15 августа. Ночной запрет будет действовать с 21:00 до 04:00.

Правительство также выделило 28 000 больничных коек. Страна все еще сталкивается с серьезной нехваткой более чем 12 000 медицинских работников, включая медсестер, врачей и физиотерапевтов.

Запрет на алкоголь был введен после снятия первого трехмесячного ограничения, которое было призвано сократить бытовое насилие и пьяные потасовки, распространенные по всей стране.

По информации врачей и полиции, предыдущий запрет способствовал резкому падению числа экстренных госпитализаций в больницы. Но пивовары и виноделы страны жаловались, что их вытесняют из бизнеса.

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